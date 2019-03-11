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22:05 | 13.03.2019
Фото: uralweb
Спасатели из Екатеринбурга предупреждают: выход на лёд в такую погоду не безопасен
Сего спасатели провели профилактический рейд и сделали замеры в акватории Городского пруда. По словам сотрудников МЧС, толщина льда не может гарантировать безопасный переход на другой берег. А с теми, кто всё-таки решился выйти на лед, спасатели провели профилактическую беседу и вручили памятку с мерами предосторожности.
Отметим, что наиболее опасными в регионе считаются Белоярское, Рефтинское и Среднеуральское водохранилища. За весенний период прошлого года на водоемах Свердловской области погибли пять человек – трое рыбаков и двое детей.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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