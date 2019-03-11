Спасатели из Екатеринбурга предупреждают: выход на лёд в такую погоду не безопасен

22:05 | 13.03.2019

Фото: uralweb

Сотрудники МЧС Свердловской области предупреждают жителей Екатеринбурга и всего региона: выход на лёд в плюсовую температуру не безопасен. Особенно это касается тех екатеринбуржцев, кто не прочь срезать путь через городской пруд. И если зимой спасатели прощали горожанам выход на лёд, то сегодня в голос твердят: опасность провалиться и утонуть слишком велика.



Сего спасатели провели профилактический рейд и сделали замеры в акватории Городского пруда. По словам сотрудников МЧС, толщина льда не может гарантировать безопасный переход на другой берег. А с теми, кто всё-таки решился выйти на лед, спасатели провели профилактическую беседу и вручили памятку с мерами предосторожности.



Отметим, что наиболее опасными в регионе считаются Белоярское, Рефтинское и Среднеуральское водохранилища. За весенний период прошлого года на водоемах Свердловской области погибли пять человек – трое рыбаков и двое детей.