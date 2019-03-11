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20:32 | 13.03.2019

Фото: URA.RU

Самолётам «Победы» в Екатеринбурге порезали колёса: ждать вылета пришлось 6 часов

Стало известно, почему задержали рейсы лоукостера «Победа» в Екатеринбурге, которые должны были лететь в Москву и Санкт-Петербург ещё 11 марта. Оказалось, что дело даже не в антиобледенительной жидкости, как предполагали пассажиры, а в порванных колёсах на шасси. Причём одни и те же повреждения нашли на колёсах двух самолётов. На шиномонтаж ушло почти шесть часов.

«Замена колеса была связана с порезом, обнаруженным специалистами на штатном осмотре после посадки», — заявила Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании «Победа». Почему повреждения колес шасси получили сразу два самолета, она пояснить не смогла.


Один из пассажиров рейса рассказал журналистам, что авиакомпания, несмотря на длительную задержку, повела себя достойно.

«Питьевой водой всех обеспечили, извинялись постоянно, каждые 15 минут, потом еще командир экипажа на борту извинился», — рассказал путешественник.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая займётся изучением происхождения повреждений.

«При осмотре воздушных судов, выполнявших рейсы DP-552 Новосибирск — Екатеринбург и DP-564 Краснодар — Екатеринбург, по прибытию в аэропорт Екатеринбурга было обнаружено повреждение пневматики колес. Была создана специальная комиссия, которая изучает характер повреждений и разбирается в обстоятельствах произошедшего», — рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, рейсы из Екатеринбурга до Москвы и Санкт-Петербурга должны были вылететь 11 марта в в 7 часов утра, но из-за внезапно обнаруженного повреждения взлетели в небо только в 13 часов - в Москву и в 14.30 - в Санкт-Петербург.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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