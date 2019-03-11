Самолет, летевший в Сиэтл, экстренно сел в Екатеринбурге

17:44 | 13.03.2019

фото: photo.airlines-inform.ru

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай – Сиэтл. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.



Что именно случилось с человеком, на данный момент неизвестно. В пресс-службе Кольцово сообщили, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.