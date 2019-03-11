В Екатеринбурге лабораторно подтверждено 38 случаев кори

17:21 | 13.03.2019

фото: letidor.ru

В Екатеринбурге, по состоянию на 13 марта, лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания корью. Среди заболевших 31 ребенок и семеро взрослых.



В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области отмечают, что сейчас ситуация по заболеваемости корью в Екатеринбурге стабилизировалась. Правда остаются риски завоза инфекции из других регионов России и из других стран.



«Остается риск завоза инфекции из других регионов России, а также стран Европейского региона (Украина, Сербия, Греция, Грузия, Румыния, Италия, Франция и др.), американского континента (в 2018 году очаги кори регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Канаде и США) и других стран», - говорится в сообщении.



Напомним, что в Екатеринбурге из-за кори действуют ограничительные меры: в образовательные учреждения не пускают без справки о прививке. Кроме того, по данным на 11 марта, прививки от кори поставили более 19 тысяч жителей уральской столицы.



Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все лица, не имеющие иммунитета против кори. Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах.