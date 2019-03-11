В Свердловской области два ребенка пострадали из-за падения снега со зданий

15:47 | 13.03.2019

фото: pixy.org

Прокуратура проводит проверки по информации о травмировании двух детей в результате падения снега и наледи со зданий. Инциденты произошли в Среднеуральске и Кушве.



Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, 10 марта снежный ком упал на женщину с 3-летней дочкой в Кушве. По предварительным данным, это произошло у двухэтажного дома №15 на улице Магистральной. В результате ребенок получил ушиб левой голени.



В Среднеуральске из-за падения глыбы льда с крыши дома по адресу улица Дзержинского, 32 пострадала 10-летняя девочка. По предварительной информации, школьница с травмами госпитализирована в больницу.



По обоим фактам прокуратура запросила документы для установления ответственных за обслуживание зданий лиц.