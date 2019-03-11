Суд принял решение о ликвидации скандального МУП «Золушка»

14:07 | 13.03.2019

фото: news.myseldon.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга по требованию Роспотребнадзора принял решение о ликвидации скандального МУП «Золушка», с которым связаны массовые отравления школьников.



Представители «Золушки» в суде выступили против ликвидации, считая это крайней мерой. Кроме того, сейчас запущена приватизация МУПа – его должны преобразовать в ООО.



Напомним, что МУП «Золушка» поставляло продукты в муниципальные образовательные учреждения города. После нескольких случаев массового отравления школьников в деятельности предприятия выявили множество нарушений, в том числе при заключении контрактов на поставку продуктов питания.