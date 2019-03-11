Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

13:45 | 13.03.2019

Свердловские полицейские в ходе операции «Арсенал» изъяли 27 единиц оружия

В Свердловской области завершился первый этап профилактической операции «Арсенал», направленной на пресечение незаконного оборота оружия.

Как рассказал пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, сотрудниками полиции изъято 27 единиц огнестрельного оружия, а также одно взрывное устройство, ручная граната, пять детонаторов и 900 патронов разного калибра. Пресечено 56 преступлений, таких как незаконное изготовление, сбыт, хранение, передача, перевозка оружия. В результате проверок трех с половиной тысяч законных владельцев оружия выявлено 46 административных правонарушений.

Кроме того, совместно с департаментом по охране животного мира проводилась работа по пресечению браконьерства. Проведено 75 рейдов. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Байкалово. У него нашли четыре пакета с мясом косули, а также незаконно хранящееся оружие и патроны.

«Несмотря на то, что первый этап акции «Арсенал» завершен, работа в этом направлении органами внутренних дел Свердловской области продолжается в рамках повседневной деятельности», - отметил полковник Горелых.

Напомним, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Более того, за сдачу оружия предусмотрено денежное вознаграждение.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:48 | 13.03.2019
В субботу пройдет городской массовый забег «Курганская лыжня»

14:47 | 13.03.2019
Тагильчанка отсудила компенсацию за травму ноги на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

14:27 | 13.03.2019
В марте на площади 1905 года пройдет две ярмарки выходного дня

14:26 | 13.03.2019
Силовики завершили расследование дела о растрате в муниципальном предприятии Кургана

14:07 | 13.03.2019
Суд принял решение о ликвидации скандального МУП «Золушка»

13:45 | 13.03.2019
Свердловские полицейские в ходе операции «Арсенал» изъяли 27 единиц оружия

13:38 | 13.03.2019
Нападающий «Зауралья» Дмитрий Колготин забил победную шайбу в матче со словаками на Универсиаде

13:31 | 13.03.2019
Евгений Куйвашев внес в областной парламент законопроект о Единой социальной карте

13:16 | 13.03.2019
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в курганской гостинице «Есенин»

12:57 | 13.03.2019
В Екатеринбурге любителя тонировки арестовали на 12 суток

12:53 | 13.03.2019
Каждый второй договор ОСАГО в Пермском крае заключен онлайн

12:41 | 13.03.2019
В суде Екатеринбурга начался уголовный процесс над адвокатом Искандаряном

12:40 | 13.03.2019
В Екатеринбурге стартовал всероссийский экологический конгресс

12:27 | 13.03.2019
В Перми приостановлено аналоговое телевещание

12:16 | 13.03.2019
В районе перекрестка Малышева-Чернышевского сузили проезжую часть

12:03 | 13.03.2019
Максим Решетников принял участие в совещании Совета безопасности России и полпреда президента РФ в ПФО

11:59 | 13.03.2019
К двум годам приговорен повар екатеринбургского бара, случайно убивший посетителя

11:57 | 13.03.2019
Губернатор Прикамья принял участие в Совете ПФО по поддержке молодежи

11:43 | 13.03.2019
В Кургане снесут восемь самовольно установленных гаражей по улице Озерной

11:34 | 13.03.2019
Вступил в силу приговор экс-чиновнику мэрии Кургана, который продавал информацию о горожанах банкам и коллекторам

11:25 | 13.03.2019
Возбуждено уголовное дело из-за стрельбы в ночном клубе Екатеринбурга

11:18 | 13.03.2019
Прекращено уголовное дело против бывшего гендиректора АО «Курорты Зауралья»

10:59 | 13.03.2019
Академический может стать восьмым районом Екатеринбурга к 2023 году

10:50 | 13.03.2019
Свердловский областной суд отказал региональному Фонду жилищного строительства в иске к «Первому каналу». Речь шла о «наркодоме»

10:30 | 13.03.2019
В Свердловской области пройдет первенство мира по парусному спорту

10:15 | 13.03.2019
В возрасте 48 лет скончался конькобежец из Екатеринбурга Андрей Ануфриенко

09:47 | 13.03.2019
В Екатеринбурге микрофинансовую организацию оштрафовали за назойливость

09:22 | 13.03.2019
Избирком отказал в проведении референдума по «храму-на-драме»

12.03.2019

22:35 | 12.03.2019
На первых этажах жилых домов Екатеринбурга могут запретить размещать алкомаркеты

22:14 | 12.03.2019
В Екатеринбурге начинается подготовка к довыборам депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому округу

20:26 | 12.03.2019
Мэрия Екатеринбурга объявила, где будут построены три новых рынка

20:03 | 12.03.2019
В Екатеринбурге могут отменить традиционный фестиваль «Усадьба Jazz»

19:19 | 12.03.2019
В Зауралье пройдет масштабный фестиваль «Крымская весна»

19:18 | 12.03.2019
На матче между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге ожидается более 5 тысяч зрителей

18:57 | 12.03.2019
Фильм пермского режиссера стал победителем фестиваля женского кино

18:51 | 12.03.2019
В Екатеринбурге определили новые правила охраны школ





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 