Свердловские полицейские в ходе операции «Арсенал» изъяли 27 единиц оружия

13:45 | 13.03.2019

В Свердловской области завершился первый этап профилактической операции «Арсенал», направленной на пресечение незаконного оборота оружия.



Как рассказал пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, сотрудниками полиции изъято 27 единиц огнестрельного оружия, а также одно взрывное устройство, ручная граната, пять детонаторов и 900 патронов разного калибра. Пресечено 56 преступлений, таких как незаконное изготовление, сбыт, хранение, передача, перевозка оружия. В результате проверок трех с половиной тысяч законных владельцев оружия выявлено 46 административных правонарушений.



Кроме того, совместно с департаментом по охране животного мира проводилась работа по пресечению браконьерства. Проведено 75 рейдов. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Байкалово. У него нашли четыре пакета с мясом косули, а также незаконно хранящееся оружие и патроны.



«Несмотря на то, что первый этап акции «Арсенал» завершен, работа в этом направлении органами внутренних дел Свердловской области продолжается в рамках повседневной деятельности», - отметил полковник Горелых.



Напомним, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Более того, за сдачу оружия предусмотрено денежное вознаграждение.