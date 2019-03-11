Евгений Куйвашев внес в областной парламент законопроект о Единой социальной карте

13:31 | 13.03.2019

Законопроект о Единой социальный карте внёс на рассмотрение регионального Заксобрания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Рассмотрение документа состоится на очередном заседании законодательного органа 26 марта, с докладом перед парламентариями выступит министр социальной политики региона Андрей Злоказов.



Сразу после поступления законопроекта в областной парламент спикер Заксобрания Людмила Бабушкина дала поручение профильному комитету рассмотреть перечень выплат, которые будут осуществляться с помощью Единой карты, чтобы включить в него все возможные льготные категории граждан.



Закон о Единой социальной карте вступит в силу с 1 января 2021 года, но уже в этом году граждане по личному заявлению смогут начать пользоваться картой и перевести получение льгот на неё.



Единая социальная карта позволит жителям региона получать на нее разнообразные социальные выплаты, в том числе: пенсии, пособия, стипендии. Кроме того с помощью карты можно будет оплачивать коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте и даже расплачиваться в магазинах. В правительстве региона считают, что появление такой карты сделает все государственные услуги более доступными для жителей Среднего Урала. Карта будет действительна в течение пяти лет с момента ее получения, после чего её необходимо будет менять. Внедрением карты займётся министерство социальной политики Свердловской области.



Напомним, указ о внедрении на территории Свердловской области Единой социальной карты губернатор Евгений Куйвашев подписал ещё осенью 2018 года, объявив о решении по разработке и реализации проекта на заседании правительства.



«Сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей всех уральцев – пожилых людей, работающих, студентов и так далее. Создание единой карты призвано сделать все услуги более доступными уральцам, упростить и облегчить всю систему представления госуслуг», – сказал тогда губернатор.