К двум годам приговорен повар екатеринбургского бара, случайно убивший посетителя

11:59 | 13.03.2019

фото: m.dp.ru

В Екатеринбурге к двум годам в колонии общего режима приговорен бывший повар одного из баров, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в июне 2018 года повар поссорился с одним из посетителей. Уже уходя с работы, подсудимый снова встретился со своим оппонентом и два раза ударил его по лицу. Тот упал и получил травму головы, от которой через некоторое время скончался в больнице.



Кроме наказания в виде лишения свободы, бывший повар должен заплатить родственникам погибшего 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.