Возбуждено уголовное дело из-за стрельбы в ночном клубе Екатеринбурга

11:25 | 13.03.2019

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия» по факту стрельбы из пневматического пистолета в ночном клубе по адресу улица Радищева, 25.



Инцидент произошел утром 24 февраля. В полицию обратилась служба безопасности заведения. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, между двумя компаниями произошел конфликт, и один из участников достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз.



Мужчина задержан. Это 29-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Он рассказал, что конфликт произошел между его знакомым и другими посетителями. Когда у мужчины закончились патроны, оппоненты забрали оружие и избили его.



Полиция ищет пострадавших и очевидцев инцидента. Телефоны для обращений: +79022545710 (отдел дознания), 3564205 (дежурная часть) либо 02.