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10:50 | 13.03.2019

Фото: скриншот эфира «Первого канала»

Свердловский областной суд отказал региональному Фонду жилищного строительства в иске к «Первому каналу». Речь шла о «наркодоме»

Свердловский областной суд отказал чиновникам Фонда жилищного строительства Свердловской области в иске к «Первому каналу», который они подали, оспаривая ранее вынесенное Ленинским районным судом города Екатеринбурга решение. Представители фонда подавали иск к «Первому каналу», а в частности к передаче «Мужское/Женское» и выпускающим редакторам этой программы, после того, как 23 ноября 2017 года вышла передача «Отравленная жизнь». Сотрудники ГКУ принимали участие в записи этой передачи, но посчитали, что в их адрес прозвучали оскорбления, обвинения, а им высказаться не дали.



Напомним, иск, поданный чиновниками в Ленинский районный суд Екатеринбурга, касался сюжета передачи «Мужское/Женское» на Первом канале, темой которой стал отравленный канцерогенами дом в Ивделе. На передачу приехала семья Пшеничниковых, которая спустя две недели после заселения в новую квартиру оказалась в реанимации — результаты анализов показали, что в крови членов семьи, включая маленькую дочку, находятся наркотические вещества. Впоследствии специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в помещениях дома и выявили превышение допустимого содержания вредных веществ — бензола и этенилбензола. Подробно о ситуации сложившейся вокруг «ядовитой» квартиры «Вечерние ведомости» писали в материале «Многоквартирник массового поражения» и «Депутат Госдумы на Первом канале предложил расселить «наркодом» в Ивделе».

28 ноября 2018 года Ленинский районный суд, изучив материалы дела, отказал Фонду жилищного строительства в опровержении заявлений, которые делали депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин и семья Пшеничниковых в эфире «Первого канала». Подробности читать здесь.

Стоит отметить, что ранее Ленинский райсуд уже отказывал Фонду в иске к редакции издания «Вечерние ведомости», в котором также требовал опровержения сведений по «наркодому», о котором мы тогда неоднократно писали.

Руководство фонда не устроило такое решение ленинского суда, и чиновники подали апелляционную жалобу в Свердловской областной суд.

«28 ноября 2018 года в иске, который подал к „Первому каналу“ Фонд жилищного строительства в Ленинский суд Екатеринбурга, было отказано. Чиновники обратились в областной суд с апелляционной жалобой, однако и здесь подтверждена правильность предыдущего решения. Судья апелляционного суда подтвердил, что оскорблений не было, а анализ фраз показал, что это не утверждения, а лишь мнения участников, которые нельзя оспорить в суде», — сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.

© «Вечерние Ведомости»

 


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