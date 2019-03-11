В возрасте 48 лет скончался конькобежец из Екатеринбурга Андрей Ануфриенко

10:15 | 13.03.2019

6 марта скончался спортсмен из Екатеринбурга, участник двух зимних Олимпийских игр, чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион страны в разных конькобежных дисциплинах Андрей Ануфриенко. Ему было 48 лет.



«Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу», - говорится на сайте Союза конькобежцев России.



Гражданская панихида состоится сегодня в Екатеринбурге.