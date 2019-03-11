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22:35 | 12.03.2019
Фото: e-finland.ru
На первых этажах жилых домов Екатеринбурга могут запретить размещать алкомаркеты
Чернышева особо отметила, что в 2018 году количество торговых предприятий в городе выросло на 187 единиц, причём большинство их них – магазины, продающие пиво и алкоголь. Поэтому такой высокий подъём торговли, на самом деле, сказывается негативно.
Также добавим, что, по мнению Чернышевой, воспрепятствовать распространению алкомаркетов может только законопроект, который запретит размещать такие магазины на первых этажах жилых домов.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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