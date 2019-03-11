В Екатеринбурге начинается подготовка к выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому округу

22:14 | 12.03.2019

Фото: yakutia24.ru

В уральской столице начались подготовительные мероприятия в рамках дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, об этом сообщила Избирательная комиссия Екатеринбурга.



Выборы пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Новый депутат займет место Игоря Володина, который перешел на должность председателя Екатеринбургской городской Думы. Предварительная организационная работа уже начата, не смотря на то, что официальный старт кампании будет дан в начале лета.



Ведущие политические партии уже начали работу по подбору кандидатов для выдвижения на выборах. Выдвижение участников праймериз завершится 30 апреля 2019 года. Поддержать того или иного кандидата смогут все жители округа ещё на этапе определения кандидатуры. 26 мая уже можно будет проголосовать за любого из претендентов, пожелавших выдвигаться в ЗССО.



Следует добавить, что Орджоникидзевский округ является одним из крупнейших в Екатеринбурге, в нем значатся свыше 146 тысяч избирателей.