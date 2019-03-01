Мэрия Екатеринбурга объявила, где будут построены три новых рынка

20:26 | 12.03.2019

Фото: kudago.com

Екатеринбургская мэрия рассказала, где будут располагаться три новых сельскохозяйственных рынка.



По словам председателя комитета по товарному рынку администрации города Елены Чернышевой, на сегодняшний день точно известны два адреса, где будут располагаться здания. Первый рынок будет расположен по адресу Космонавтов, 100, недалеко от улицы Шефской. Второе здание построят на Новомосковском тракте.



Предполагается, что третий рыночный комплекс будет построен в Орджоникидзевском районе, по адресу Космонавтов, 41.



Добавим, к 300-летию Екатеринбурга также запланирована реконструкция двух рынков: «Шарташского рынка» и «Рынка на Громова».

