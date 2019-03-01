В Екатеринбурге могут отменить традиционный фестиваль «Усадьба Jazz»

20:03 | 12.03.2019

Фото: пресс-служба фестиваля "Усадьба-Jazz"

Фестиваль «Усадьба-Jazz» в Екатеринбурге могут отменить из-за нехватки спонсоров.



«Усадьба-Jazz» в уральской столице ежегодно проводился в Харитоновском парке на протяжении шести лет. Помимо Екатеринбурга, фестиваль также обычно проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Воронеже, на сегодняшний день на сайте мероприятия значатся Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург и Доброград. Однако анонсы можно увидеть только на фестиваль, который будет проходить в столице.



Отметим, точная информация о судьбе «Усадьбы-Jazz», по словам директора по пиару и коммуникациям фестиваля Марии Бережковой, будет известна на следующей неделе.