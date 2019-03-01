На матче между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге ожидается более 5 тысяч зрителей

19:18 | 12.03.2019

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

На первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ в Уральской столице ожидается более 5 тысяч зрителей, об этом рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».



В пресс-службе отметили, что на данный момент все билеты для зрителей распроданы. Осталась лишь небольшая часть мест, которая закреплена за КХЛ.



Встреча уральского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» пройдёт в Екатеринбурге 14 марта на арене «Уралец» в 19:00.



Напомним, хоккейный клуб «Автомобилист» в первом раунде плей-офф одержал победу над «Трактором» со счётом 4-0 и впервые вышел в второй раунд Кубка Гагарина.