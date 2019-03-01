Новости дня
19:18 | 12.03.2019
Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
На матче между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге ожидается более 5 тысяч зрителей
В пресс-службе отметили, что на данный момент все билеты для зрителей распроданы. Осталась лишь небольшая часть мест, которая закреплена за КХЛ.
Встреча уральского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» пройдёт в Екатеринбурге 14 марта на арене «Уралец» в 19:00.
Напомним, хоккейный клуб «Автомобилист» в первом раунде плей-офф одержал победу над «Трактором» со счётом 4-0 и впервые вышел в второй раунд Кубка Гагарина.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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