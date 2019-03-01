В Екатеринбурге определили новые правила охраны школ

18:51 | 12.03.2019

Фото: gorvesti.ru

В столице Урала определены новые требования к охране школ, соответствующий документ размещён на портале госзакупок. Для обеспечения безопасности школ в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах идёт поиск подрядчиков.



Победители будут обеспечивать ежедневную круглосуточную охрану, а также антитеррористическую защищённость. Согласно документации, охранники обязаны не пускать в учебные заведения посторонних, следить за пропускным режимом, пожарной безопасностью, совершать обходы зданий и стоянок и пресекать противоправные деяния. Уточняется, что сотрудники охраны будут работать в постоянном взаимодействии с Росгвардией и МВД и сообщать информацию о нарушениях.



Помимо этого, охранники будут обязаны при себе иметь удостоверение и носить специальную форму. Также охранникам нельзя будет покидать пост в отсутствие сменщика, разговаривать по телефону, спать в рабочее время и приходить на работу в состоянии алкогольного опьянения.



Отметим, что аукционы объявлены для школ № 121, 48, 141, 11 в Верх-Исетском районе и № 134, 153, 165, 569, 531, 114, 77, 66, 117, 100, 128, 68, 22 в Орджоникидзевском районе. На обеспечение безопасности в каждой школе будет выделено от 580 тыс. руб. до 1 млн 160 тыс. руб.