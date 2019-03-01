Медали турнира по дзюдо «Большой шлем» привезли в Екатеринбург

18:21 | 12.03.2019

Фото: пресс-служба турнира "Большой шлем"

В уральскую столицу доставили комплекты медалей для победителей и призёров международного турнира по дзюдо «Большой шлем», об этом сообщили в пресс-службе турнира.



Медали состоят из металла с добавлением золота, серебра и бронзы с рисунком из цветной эмали.



Отмечается, что дизайн медали в целом будет соответствовать концепции 2017 года. Призёры получат награды с изображением талисмана соревнований – ящера Дзюдана, этот символ ассоциируется у многих со Свердловской областью, а также Хозяйкой Медной Горы в творчестве Павла Бажова. Два года назад символ пришёлся по душе всем участником турнира, поэтому ящерица по-прежнему остается основой украшения медали.



На турнире разыграют всего 14 комплектов наград: 14 золотых, 14 серебряных и 28 бронзовых, что соответствует правилам проведения соревнований по дзюдо.



Напомним, турнир по дзюдо «Большой шлем» будет проводиться в Екатеринбурге в ДИВСе с 15 по 17 марта. В соревнованиях примут участие спортсмены из 48 стран.