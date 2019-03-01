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17:47 | 12.03.2019

Прокуратура проверила доходы и расходы свердловских полицейских: двух уволили, еще 77 наказали

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Свердловской области, 2 сотрудника следственных подразделений регионального ГУ МВД были уволены в связи с утратой доверия, еще 77 сотрудников привлечены к ответственности. В ходе надзорных мероприятий были выявлены факты несоблюдения требований Федеральных законов «О противодействии коррупции».

В частности, одним из руководящих сотрудников следственного отдела № 10 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу (Железнодорожный район) не представлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Следователем отдела № 7 СУ УМВД России по Екатеринбургу не предоставлена справка за 2016 год, одним из руководителей ОП №6 городского УМВД не предоставлена справка за 2017 год.

Кроме этого, одним из руководителей следственного отдела № 4 СУ УМВД России по Екатеринбургу в справке за 2016 год не отражены сведения о расходах в связи с приобретением квартиры и автомобиля. Его супруга в справке за 2016 год не отразила данные о расходах в связи с приобретением квартиры в Сысертском районе. Стоимость приобретенного в 2016 году имущества составила свыше 3,9 млн. рублей. При этом общий совокупный доход данного сотрудника и его супруги за 3 предшествовавших года составил чуть более 2,1 млн. рублей.

По результатам проверки прокуратура области в адрес начальника ГУ МВД России по Свердловской области внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства. Руководство регионального ГУ МВД отреагировало на вскрытые факты нарушений, по результатам рассмотрения представления прокуратуры уволив двух сотрудников в связи с утратой доверия. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 77 сотрудников ведомства.

© «Вечерние Ведомости»

 


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