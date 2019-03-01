Свердловский облсуд принял решение по делу двух полицейских из УМВД Екатеринбурга

17:29 | 12.03.2019

Свердловский областной суд принял решение по уголовному делу в отношении двух бывших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу – Ксныдина Руслана и Еремина Даниила. В январе 2019 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вернул уголовное дело в прокуратуру, посчитав, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. Надзорное ведомство обжаловало данное решение в вышестоящей инстанции. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского облсуда, сегодня, 12 марта, апелляция была рассмотрена, решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда.



Напомним, что оперативники отдела «М» Управления ФСБ по Свердловской области задержали двух оперуполномоченных ОЭБиПК 17 мая 2018 года при получении денежных средств в размере 200 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), однако затем было переквалифицировано на менее тяжкую статью – ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).



Ксныдин Руслан и Еремин Даниил были уволены из органов внутренних дел почти сразу же после задержания.