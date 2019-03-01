В Екатеринбурге могут повысить стоимость проезда в метро

17:20 | 12.03.2019

В Екатеринбурге с большой долей вероятности будет повышена стоимость проезда в метро. Проект об установлении предельного тарифа появился на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области.



Согласно документу, стоимость повысится с 28 до 32 рублей. При этом перевозчик может устанавливать меньший тариф исходя из экономической целесообразности.



Ранее сообщалось, что повышение тарифа в метро нужно для замены вагонов. К 2020 году город должен приобрести более 50 вагонов, так как срок эксплуатации старых истекает.