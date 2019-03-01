В Екатеринбурге до мая закрыли проезд в переулке Широком

16:54 | 12.03.2019

фото: Яндекс. Карты

В Екатеринбурге закрыт для движения участок переулка Широкого от Щербакова до Гастелло. Здесь проводятся работы по прокладке ливневой канализации.



Ограничение продлится до 30 апреля. Пока автомобилистам придется объезжать участок по улицам Гастелло, Дальневосточной, площади Жуковского и переулку Гончарному.