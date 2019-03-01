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16:00 | 12.03.2019
фото: h-rf.ru
В свердловском МинЖКХ пообещали снижение платы за вывоз мусора не менее чем на 12 рублей
«Изменение платы за услугу по обращению с ТКО в Свердловской области неизбежно. По совокупности принимаемых мер сокращение платежей составит не менее 12 рублей на человека в месяц», – сказал министр.
Для сокращения платы правительство РФ предпринимает ряд мер. Так, сейчас снижен размер платы региональных операторов за негативное воздействие на окружающую среду. Однако это снизит тарифы для населения всего на один рубль. Также планируется частично освободить регоператоров от налога на добавленную стоимость (законопроект сейчас разрабатывается Минстроем России) и изменить методику расчета нормативов потребления (разрабатывается Министерством природных ресурсов РФ). Кроме того, на региональном уровне возможно снизить тарифы за счет налоговых льгот регоператорам на землю, прибыль и имущество.
Что касается новой системы расчета нормативов потребления, то разработчики предлагают дифференцировать эти нормативы по категориям. Это коснется, прежде всего, сельских территорий и частного сектора с печным отоплением, где плата, как ожидается, снизится на 10-30 %.
Напомним, что с 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз отходов взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. В результате плата за услугу ощутимо выросла. В Свердловской области уже прошло несколько митингов против реформы.
© «Вечерние Ведомости»
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