Уральцу грозит пожизненное лишение свободы за тройное убийство

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 56-летнего мужчины – уроженца Нижнетуринского района – в убийстве трех человек и поджоге квартиры с целью сокрытия преступления, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в ночь с 9 на 10 февраля 2018 года обвиняемый распивал спиртное вместе с тремя знакомыми – двумя мужчинами и одной женщиной – в квартире дома на улице Осипенко в Карпинске. На фоне конфликта с одним из участников застолья уралец убил всех троих.«Обидчик» обвиняемого сначала спрятался за женщиной, сидевшей рядом на диване. Злоумышленник дважды ударил ножом в область шеи женщины, после чего расквитался с мужчиной, нанеся ему 11 ножевых ударов. Затем обвиняемый убил и третьего участника застолья, который пытался пресечь его действия.После тройного убийства мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Имущественный ущерб оценен в сумму более 425 тысяч рублей.Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Обвиняемому грозит до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.«В ходе следствия по делу проведен комплекс судебных экспертиз (судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая), допрошено значительное количество свидетелей, осуществлены проверки показаний обвиняемого на месте, осмотры места происшествия и предметов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.