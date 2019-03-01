Накануне 11-летний мальчик попал под колеса машины на улице Малышева

14:47 | 12.03.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне вечером на улице Малышева в Екатеринбурге автомобиль ВАЗ сбил 11-летнего мальчика. Как пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, несовершеннолетний переходил дорогу на красный свет. В результате мальчик получил ушибы и ссадины.



Всего с начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадал 21 ребенок в возрасте до 16 лет. Пятеро несовершеннолетних сами стали виновниками ДТП.