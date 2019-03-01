В Екатеринбурге силовики на рынках задержали более 150 гастарбайтеров

Сегодня, 12 марта, в Екатеринбурге прошла спецоперация силовиков по выявлению нелегальных мигрантов. Мероприятие прошло на территории Новомосковского рынка и рынка «Таганский ряд», а также прилегающих к ним территорий, и было направлено на противодействие этнической преступности и укрепление контртеррористической безопасности региона.Оперативное сопровождение операции оказывали сотрудники УФСБ России по Свердловской области, силовую поддержку оказывали полицейские и бойцы СОБР и ОМОН Росгвардии. Известно о задержании более 150 человек, которые доставлены в территориальные отделы полиции. Нескольким задержанным грозит выдворение из России за нарушение миграционного законодательства.Напомним, что в начале марта силовики уже проводили спецоперацию, в рамках которой в кафе и ресторанах Екатеринбурга было задержано порядка 80 иностранцев. Рейды прошли в кафе на Вторчермете, чайхане на Старой Сортировке, азербайджанской закусочной «Блиц» на улице Сулимова и букмекерской конторе на Восточной.