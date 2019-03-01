Осенью Екатеринбург станет столицей Дня городов. Ждем мэров со всего мира

14:21 | 12.03.2019

Всемирный день городов проводится под лозунгом «Лучше город — лучше жизнь»

31 октября традиционно отмечается Всемирный день городов, который проводится под эгидой ООН. В этом году столицей Дня городов станет Екатеринбург, такое решение принято в штаб квартире ООН-Хабибат (Программа ООН по населенным пунктам) в Найроби (Кения).



Итак, 31 октября в уральской столице соберутся представители городов со всего мира – мэры, министры, эксперты, - которые примут участие в большом международном «форуме городов». Отметим, что мероприятия Всемирного дня городов обычно посвящены обсуждению опыта городского развития и отдельным проблемам, связанным с урбанизацией.



По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Екатеринбург все больше укрепляется в статусе глобального города.



«У нас в Екатеринбурге в это время должен также проходить форум «100+», так что осень получится крайне насыщенной в смысле международных мероприятий. Важно и то, что представители других муниципалитетов Свердловской области смогут пообщаться с руководителями ведущих городов мира, познакомиться с их опытом и практиками, завязать новые контакты, найти побратимов», - написал в Instagram Евгений Куйвашев.



Ранее столицами Дня городов становились Шанхай, Милан, Кито, Ливерпуль.