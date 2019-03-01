На Урале бездомный мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве

В Березовском перед судом предстанет 36-летний мужчина без определенного места жительства, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, в январе 2016 года в поселке Старопышминск Березовского городского округа обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на почве конфликта избил мужчину 1967 года рождения. Удары наносились руками, ногами и поленом. В результате потерпевший скончался. Его труп злоумышленник сбросил в коллектор недалеко от места преступления.Тело погибшего – а точнее скелетированные останки – были обнаружены только в августе 2018 года. Дело в том, что потерпевший не имел устойчивых социальных или родственных связей, поэтому никто о его исчезновении не сообщал. Останки в коллекторе обнаружили жители. В дальнейшем подозреваемого задержали в Тюмени. Он дал признательные показания.«Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции в городе Тюмени, куда он скрылся, чтобы «залечь на дно» и тем самым избежать уголовной ответственности. Задержанным оказался ранее судимый за кражу и угон транспортного средства 36-летний гражданин, не имеющий определенного места жительства», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.