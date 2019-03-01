Свердловчан предупреждают о сильном снегопаде с метелью

13:32 | 12.03.2019

фото: kaluganews.ru

В четверг, 14 марта, в Свердловской области ожидается снег с метелью, на юге области – сильный снег. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.



Уралуправтодор просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.



Впрочем, среда тоже не порадует свердловчан хорошей погодой. Завтра на территории области обещают небольшие и умеренные снегопады, ветер 6-11 м/с, с порывами до 18 м/с.