В администрации Екатеринбурга назначен новый глава комитета по транспорту

13:15 | 12.03.2019

Бывший начальник отдела ГИБДД УВД Екатеринбурга Игорь Ощепков назначен председателем комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации уральской столицы. Его имя уже появилось на официальном городском портале.



Ранее комитет по транспорту возглавлял Игорь Федотов. По предварительной информации, он ушел в отставку.



В 1985-2011 годы Игорь Ощепков служил в органах внутренних дел МВД РФ, затем работал в Уральском банке ПАО Сбербанк на должности территориального менеджера по транспортному направлению.