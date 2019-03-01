В Краснотурьинске в результате падения погиб мужчина, чистивший крышу дома

12:20 | 12.03.2019

фото: vk.com

Накануне, 11 марта, в Краснотурьинске скончался 38-летний мужчина, чистивший от снега крышу дома на улице Октябрьской и упавший с неё, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».



Мужчина упал с высоты седьмого этажа и получил травмы не совместимые с жизнью. По данному факту проводится доследственная проверка. В частности, необходимо узнать, использовалось ли при проведении работ страховочное оборудование.