Свердловские спортсмены завоевали на Универсиаде в Красноярске 10 медалей

11:26 | 12.03.2019

фото: bigasia.ru

Свердловские спортсмены принесли сборной России 10 медалей Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, сообщает департамент информполитики региона.



Золото взяли конькобежка Евгения Захарова, сноубордист Антон Мамаев, Николай Коньков (в составе мужской сборной по хоккею с мячом) и Надежда Вольф (в составе женской сборной России в хоккее с шайбой).



Серебряную медаль получила сноубордистка Анастасия Логинова, еще две серебряные награды на счету биатлонистки Ирины Казакевич, также серебро в составе женской сборной по хоккею с мячом взяли четыре свердловчанки: Татьяна Кузнецова, Виктория Токтубаева, Анастасия Шелестова и Марина Корзухина.



Две бронзовые награды принесла биатлонистка Тамара Воронина.



Свердловских спортсменов, принявших участие в Универсиаде, поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Высоко ценю Вашу отличную работу в составе сборной России, боевой настрой и волю к победе. Горжусь тем, что Вы достойно представили наш регион, пополнили медалям Свердловской области на Универсиаде-2019».



Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Сегодня состоится торжественная церемония закрытия.