Житель Асбеста напал на пенсионерку с ножом и обрезком фанеры

11:01 | 12.03.2019

фото: texastribune.org

В Асбесте к семи годам в колонии строгого режима приговорен местный житель Максим К. Его признали виновным в разбое с применением насилия.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, вечером 9 января 2019 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, проник в квартиру пенсионерки – женщины 1933 года рождения. Используя в качестве оружия нож и обрезок фанеры, мужчина напал на хозяйку, после чего похитил 4,3 тысячи рублей. В результате здоровью женщины был причинен вред средней тяжести.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.