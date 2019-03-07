Проводится проверка в отношении вице-мэра Екатеринбурга Анатолия Гагарина

10:23 | 12.03.2019

фото: xoroshiy.ru

В Екатеринбурге проводится проверка в отношении заместителя главы города по вопросам внутренней и информационной политики Анатолия Гагарина. Ранее стало известно о его возможном увольнении. По данным СМИ, причиной может являться нарушение закона о муниципальной службе. Якобы чиновник остается соучередителем коммерческих организаций.



В пресс-службе мэрии обещали сообщить о результатах проверки.



«В соответствии с законодательством, при обращении граждан или организаций, проводится стандартная процедура проверки. По окончании проверки ее результаты будут сообщены всем представителям СМИ в официальном пресс-релизе», - говорится в сообщении.