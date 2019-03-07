Приставы закрыли кафе в Екатеринбурге из-за антисанитарии

На улице Челюскинцев в Екатеринбурге закрыто кафе «Марьяж». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, установлено, что в кафе не соблюдаются правила личной гигиены сотрудников, требования к обработке посуды, не контролируются условия хранения готовой продукции из мяса и птицы.Роспотребонадзор решил провести проверку в кафе после девяти случаев острой кишечной инфекции среди посетителей. В результате из-за выявленных нарушений суд приостановил деятельность предприятия общепита на 25 суток.«Судебными приставами работа кафе незамедлительно приостановлена, помещения общепита опечатаны, благодаря чему граждане ограждены от посещения опасной точки питания», - сообщает пресс-служба регионального УФССП.Владелец кафе подал ходатайство о возобновлении работы в связи с устранением нарушений. Суд еще не принял решение по данному делу.