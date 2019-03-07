В Екатеринбурге открыли движение по проспекту Академика Сахарова

09:34 | 12.03.2019

Накануне, 11 марта, в микрорайоне Академическом запустили движение по проспекту Сахарова, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



Участок от Вильгельма де Геннина до Амундсена протяженностью 2,5 километра принят на обслуживание районным дорожно-эксплуатационным управлением. Кроме непосредственно проезжей части, здесь проложены тротуары и велодорожки. Также участок оборудован остановками общественного транспорта.