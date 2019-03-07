Ночью на улице Аппаратной сгорел Volkswagen Polo

09:16 | 12.03.2019

фото: vlg.newdaypost.ru

Минувшей ночью на улице Аппартной в Екатеринбурге сгорел автомобиль Volkswagen Polo.



Информация о пожаре поступила в 00:04. В тушении были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава.



«На площади 4 кв.м. сгорел автомобиль Volkswagen Polo. Пожар потушен в течение двух минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.