Привлечение внимания профессионалов к туризму на Среднем Урале обойдется бюджету в три миллиона рублей

01:35 | 12.03.2019

Фото: ОТВ

На организацию и проведение Международного туристского форума «Большой Урал-2019», который состоится в Екатеринбурге 25-26 апреля, свердловские власти готовы выделить три миллиона рублей. Соответствующая заявка на оказание услуг по организаций конференций появилась на официальном сайте госконтрактов. Аукцион состоится 29 марта. Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Центр развития туризма Свердловской области».



Победитель аукциона, согласно техзаданию, должен будет предоставить оборудованные помещения для деловых мероприятий форума площадью не менее 3000 м.2 , организовать и провести не менее семи деловых мероприятий, организовать транспортное и техническое сопровождение, изготовить полиграфическую продукцию, организовать экскурсии для участников форума по Екатеринбургу и городам Свердловской области и провести региональный этап конкурса «Туристический сувенир».



Добавим, что в 2016 году на проведение форума выделялось, например, 5,4 миллиона рублей, а в 2017 году - 1,7 миллиона рублей.



Форум «Большой Урал» – это деловая площадка, объединяющая специалистов туристской отрасли, ежегодно собирающий более 2 000 профессионалов из 22 регионов России и 10 стран. В этом году Форум примет более 2 500 участников.