Рекорд есть: в Екатеринбурге повару удалось за одну неделю испечь 12 тысяч блинов

22:46 | 11.03.2019

Фото: группа «Кухня Макса» во «ВКонтакте»

За масленичную неделю екатринбургский шеф-повар Максим Иванов испёк ровно 12 тысяч блинов: у плиты мужчина стоял по 10 часов. Количеством испечённых традиционных масленичных угощений он побил рекорд жителя Ростова, который накормил горожан десятью тысячами блинов.



За прошедшую неделю Максим Иванов изготовил более 400 литров готовой смеси, куда вошли сотни литров молока и килограммов муки и 700 яиц. Всё приготовленное Максим каждый день отдавал нуждающимся, например, фонду «Милосердие», благотворительной столовой на Бебеля и другим фондам и организациям, помогающим бедным. Задача оказалась непростой не только для повара, но и для техники: в последний день сломались миксер и сама плита.



Таким образом, уральский кулинар установил негласный рекорд по всей России. Но, к сожалению, занести его в Книгу рекордов России не удалось - участие стоило бы Максиму более 100 тысяч рублей.



В ближайшем будущем ставить рекорды мужчина не планирует - затратно всё-таки. Зато Максим уже собирается покорять Россию другим способом - скоро повар устоит кулинарное турне по стране, чтобы узнать об особенностях местной кухни.