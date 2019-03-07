Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

22:46 | 11.03.2019

Фото: группа «Кухня Макса» во «ВКонтакте»

Рекорд есть: в Екатеринбурге повару удалось за одну неделю испечь 12 тысяч блинов

За масленичную неделю екатринбургский шеф-повар Максим Иванов испёк ровно 12 тысяч блинов: у плиты мужчина стоял по 10 часов. Количеством испечённых традиционных масленичных угощений он побил рекорд жителя Ростова, который накормил горожан десятью тысячами блинов.

За прошедшую неделю Максим Иванов изготовил более 400 литров готовой смеси, куда вошли сотни литров молока и килограммов муки и 700 яиц. Всё приготовленное Максим каждый день отдавал нуждающимся, например, фонду «Милосердие», благотворительной столовой на Бебеля и другим фондам и организациям, помогающим бедным. Задача оказалась непростой не только для повара, но и для техники: в последний день сломались миксер и сама плита.

Таким образом, уральский кулинар установил негласный рекорд по всей России. Но, к сожалению, занести его в Книгу рекордов России не удалось - участие стоило бы Максиму более 100 тысяч рублей.

В ближайшем будущем ставить рекорды мужчина не планирует - затратно всё-таки. Зато Максим уже собирается покорять Россию другим способом - скоро повар устоит кулинарное турне по стране, чтобы узнать об особенностях местной кухни.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

01:35 | 12.03.2019
Привлечение внимания профессионалов к туризму на Среднем Урале обойдется бюджету в три миллиона рублей

11.03.2019

22:46 | 11.03.2019
Рекорд есть: в Екатеринбурге повару удалось за одну неделю испечь 12 тысяч блинов

21:20 | 11.03.2019
Шесть книг Иванова и футбол за 35 миллионов: на празднование 300-летия Екатеринбурга потратят минимум 660 миллионов рублей

20:40 | 11.03.2019
По оценкам экспертов, Екатеринбург имеет все шансы, чтобы принять Универсиаду-2023

20:12 | 11.03.2019
В Екатеринбурге загорелся крупный склад на Завокзальной: из пламени эвакуировались 50 человек

19:44 | 11.03.2019
В Зауралье направят средства на создание условий для занятий спортом в сельских школах

19:37 | 11.03.2019
В Год театра зауральские учреждения культуры получат деньги на ремонт и оборудование

19:24 | 11.03.2019
Strategy Partners Group разработает стратегию развития Курганской области

18:18 | 11.03.2019
В Прикамье масленичные гуляния на основных площадках собрали более 19 тысяч человек

18:06 | 11.03.2019
Игорь Сапко: сервис «Избиратель – депутат» – отличное подспорье в работе с избирателями

18:06 | 11.03.2019
Шумков предложил крупным компаниям реализовывать социальные проекты в Курганской области

18:00 | 11.03.2019
Александр Высокинский поручил подсчитать стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге

17:57 | 11.03.2019
Пожилые жители Мотовилихи открыли сезон путешествий

17:47 | 11.03.2019
В Пермском филиале «Т Плюс» началась подготовка производственных объектов к весеннему половодью

17:37 | 11.03.2019
В Прикамье детей с ранними стадиями рака отправят на лечение за счет средств резервного фонда

17:18 | 11.03.2019
16 марта пройдут общественные обсуждения концепции ЦПКиО имени Маяковского

17:00 | 11.03.2019
В Белоярке депутаты повторно подтвердили полномочия нового спикера

16:57 | 11.03.2019
По требованию прокуратуры Екатеринбурга 23 сайта заблокированы за демонстрацию жестокого обращения с животными

16:41 | 11.03.2019
Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх переназначена на второй срок

16:06 | 11.03.2019
Уральцы везут за границу часы и ювелирку стоимостью в десятки миллионов рублей

16:01 | 11.03.2019
В Прикамье должницу нашли по объявлению в соцсети

15:57 | 11.03.2019
В Екатеринбурге построят поликлинику микрохирургии глаза

15:46 | 11.03.2019
В Прикамье свыше 31 млн рублей инвестируют для поддержки сирот и детей с тяжелыми заболеваниями

15:45 | 11.03.2019
Ночью грузовой поезд сбил женщину на свердловской железной дороге

15:38 | 11.03.2019
Житель Зауралья получил срок за поджог дома бывшей жены

15:28 | 11.03.2019
Пермский губернский оркестр дал 17 концертов в 12 городах Германии

15:28 | 11.03.2019
Свердловская область готовится к паводку. Пик наступит в середине мая

15:16 | 11.03.2019
Минстрой РФ включил Пермь и Березники в список городов-пилотов федерального проекта «Умный город»

14:58 | 11.03.2019
Группу Little Big пригласили выступить на Ural Music Night 2019

14:32 | 11.03.2019
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, избивший ветерана ВОВ

13:59 | 11.03.2019
Хотел поздороваться: в Екатеринбурге парень «в шутку» выстрелил в знакомого

13:44 | 11.03.2019
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию и личный прием

13:44 | 11.03.2019
В Кургане водитель LADA погиб после столкновения со стоящей иномаркой

комментариев: 1

13:28 | 11.03.2019
Уральские народные дружины отметили 60-летний юбилей

13:16 | 11.03.2019
Пермская УК принесла собственнику квартиры извинения за платежку на два миллиона

13:10 | 11.03.2019
За четыре дня на Среднем Урале поймали более 350 нетрезвых водителей





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 