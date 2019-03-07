По оценкам экспертов, Екатеринбург имеет все шансы, чтобы принять Универсиаду-2023

20:40 | 11.03.2019

Фото: oblgazeta.ru

Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матицын дал хороший прогноз Екатеринбургу в проведении Универсиады-2023. Руководитель ассоциации-организатора уверен: у уральской столицы уже есть необходимый статус, чтобы составить конкуренцию другим городам, которые претендуют на проведение Универсиады.



«Екатеринбург имеет очень хорошие возможности, особенно, учитывая опыт Казани и Красноярска. Мы работаем совместно с заявочным комитетом. Решение будет принято 2 июля в Неаполе на заседании исполнительного комитета FISU», — цитирует Матицина портал RT.



Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за подготовку города к Универсиаде — ими стали первый вице-губернатор Алексей Орлов (руководитель рабочей группы) и глава Екатеринбурга Александр Высокинский (заместитель руководителя рабочей группы). В июне в Екатеринбург приедет оценочная комиссия, которая проверит готовность города к масштабному спортивному событию.