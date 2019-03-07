В Екатеринбурге загорелся крупный склад на Завокзальной: из пламени эвакуировались 50 человек

20:12 | 11.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сегодня вечером в Екатеринбурге загорелся крупный склад на улице Завокзальной. Спасатели не уточняют, какой компании принадлежит здание – на Завокзальной складских помещений много. В службу МЧС звонок от испуганных сотрудников поступил в 16:15, к моменту приезда спасателей люди самостоятельно эвакуировались.



В том помещении склада, где вспыхнул огонь, находился хозяйственный инвентарь. Предположительно, ничего важного пламя не задело.



«К месту пожара выезжали 18 единиц пожарно-спасательной техники и 55 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В течение 20 минут пожарные справились с огнём», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



По данным спасателей, пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.