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20:12 | 11.03.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
В Екатеринбурге загорелся крупный склад на Завокзальной: из пламени эвакуировались 50 человек
В том помещении склада, где вспыхнул огонь, находился хозяйственный инвентарь. Предположительно, ничего важного пламя не задело.
«К месту пожара выезжали 18 единиц пожарно-спасательной техники и 55 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В течение 20 минут пожарные справились с огнём», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По данным спасателей, пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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