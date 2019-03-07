Александр Высокинский поручил подсчитать стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге

18:00 | 11.03.2019

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил профильным подразделениям подготовить план работы по строительству второй ветки метро, с перечнем мероприятий и их стоимостью. Уже заключены контракты с Уральским проектно-изыскательским институтом транспортного строительства, где сохранена школа проектирования метро.



«Все будет зависеть от того, насколько качественно мы подготовим всю документацию, от нашей готовности с точки зрения работы с федеральными средствами, какое собственное участие области и города мы покажем в рамках работы с инфраструктурными проектами. Задача сегодня – сделать срез в рамках готовности по направлениям, активизировать работу по проектированию, сделать анализ имеющихся земельных участков, выбрать технологию производства работ и определить какие станции и участки тоннелей нужно строить открытым, а какие подземным способом. Уже затем будем принимать решения по этапам, чтобы все завершить к 2023 году», - сказал мэр.



По мнению Александра Высокинского, строительство метро в Екатеринбурге – один из самых важных для горожан вопросов. Для реализации проекта необходимо федеральное финансирование.



Напомним, что речь идет о строительстве второй ветки метро, которая соединит ВИЗ-правобережный и ЖБИ.