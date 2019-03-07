В Белоярке депутаты повторно подтвердили полномочия нового спикера

17:00 | 11.03.2019

Депутаты думы Белоярского городского округа сегодня, 11 марта, провели внеочередное заседание, на котором утвердили протокол об избрании председателем Андрея Воробьева. Ранее, 18 февраля, он был избран большинством голосов, но часть парламентариев, входящих в оппозиционную главе муниципалитета группу, заявили, что один из бюллетеней необходимо признать недействительным, так как галочка в нем была поставлена посредине между полями с фамилиями двух кандидатов.



Противоречие народные избранники «устранили» в ходе сегодняшнего голосования, несмотря на попытки ряда парламентариев помешать окончанию политического кризиса в Белоярке. В их числе, по данным veved.ru, депутаты Иван Десятков, Евгений Казаков, Сергей Платоненко и Владимир Кузьминых.



В повестке внеочередного заседания думы значился только один вопрос.



Напомним, что дума Белоярки функционировала без председателя с февраля 2017 года. Депутаты несколько раз пытались избрать нового спикера, но каждый раз не хватало необходимого количества голосов.