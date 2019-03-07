По требованию прокуратуры Екатеринбурга 23 сайта заблокированы за демонстрацию жестокого обращения с животными

16:57 | 11.03.2019

фото: u-f.ru

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила в Интернете 23 сайта, на которых наглядно демонстрировались сцены жестокого обращения с животными.



Как отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, размещение данной информации противоречит законодательству РФ, которое предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.



«Сайты, находившиеся в свободном доступе, наглядно демонстрировали необоснованную жестокость по отношению к представителям животного мира, противоречили принципам морали и гуманизма, оказывали негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних», - говорится в сообщении.



По решению суда сайты заблокированы.