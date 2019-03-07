Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх переназначена на второй срок

16:41 | 11.03.2019

фото: oblgazeta.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх переназначена на второй пятилетний срок. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.



«Назначить Артюх Елену Николаевну на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области с 12 марта 2019 года сроком на пять лет», - говорится в документе.



На своей странице в Facebook Елена Артюх поблагодарила за оказанное доверию главу региона Евгения Куйвашева, федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, а также деловое сообщество, поддержавшее ее кандидатуру.