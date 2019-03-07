В Екатеринбурге построят поликлинику микрохирургии глаза

15:57 | 11.03.2019

фото: strana-rosatom.ru

В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Здравоохранение» построят новое здание поликлиники центра «Микрохирургия глаза». Предполагается, что в нем разместится новое отделение диагностики и лечения глаукомы. Срок строительства – до конца 2021 года, сообщает ТАСС.



«Мы планируем строительство новой взрослой поликлиники, куда переедет глаукомный центр. Востребованность в оказании помощи очень высокая, но пока площадей мало. Есть желание оснастить поликлинику новым оборудованием, и мы знаем каким», - сказала заведующая отделением Ия Пасенова.



Отмечается, что в Екатеринбурге глаукомой болеют около 15 тысяч человек, а в Свердловской области - около 45 тысяч.