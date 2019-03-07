Группу Little Big пригласили выступить на Ural Music Night 2019

14:58 | 11.03.2019

фото: adrenaline-stadium.ru

Одним из хедлайнеров пятого фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, может стать Little Big. В качестве площадки популярной группе предложили «Екатеринбург Арену», принимавшую матчи ЧМ-2018. Кроме того, сейчас идут переговоры с группой Brainstorm. Предполагается, что она выступит во время акции «Светает», когда участники фестиваля ловят зеркалами первые лучи солнца.



Всего в этом году организаторы собираются задействовать более 100 площадок. Жанровый диапазон традиционно будет широким: от классики до хип-хопа.