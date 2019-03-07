В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, избивший ветерана ВОВ

14:32 | 11.03.2019

фото: vl-news.ru

В Екатеринбурге будут судить мужчину, избившего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемый приехал в квартиру 94-летнего отца своей супруги – ветерана ВОВ – и на фоне конфликта избил его. Отмечается, что избиение продолжилось даже после того, как пенсионер упал. Кроме того, мужчина угрожал, что вывезет потерпевшего в лес и убьет. В результате ветеран получил черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и множественные гематомы.



Уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». Максимальное наказание, предусмотренное законом, – два года лишения свободы.