Уральские народные дружины отметили 60-летний юбилей

Добровольным народным дружинам исполнилось 60 лет. Юбилей отметили по всей России. В Екатеринбурге командирам дружин и представителю ГУ МВД области Игорю Ковалеву, ответственному за взаимодействие с ДНД, вручили благодарственные письма губернатора. Остальные участники награждены медалями «60 лет добровольным народным дружинам» и грамотами.Торжественная церемония награждения состоялась в Уральском федеральном университете. Дружинников поздравили министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, заместитель начальника полиции ГУ МВД области Эдуард Бородин, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчук, первый заместитель председателя ЗакСО Виктор Шептий, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин.«Слаженная работа ДНД, полиции и местного самоуправления из года в год показывает свою результативность. Это касается и Чемпионата мира по футболу. В дни проведения мундиаля уральские дружинники выполнили полугодовой норматив по количеству времени, потраченного на патрулирование вверенной территории», - сказал в своем выступлении Александр Кудрявцев.Сейчас в Свердловской области действует 60 народных дружин численностью более двух тысяч человек. В Екатеринбурге существует семь дружин, которые объединены в 89 отрядов, четыре из них – казачьи.«Свердловские дружинники только в прошлом 2018 году приняли участие в раскрытии 144 преступлений, с их помощью пресечено 10720 административных правонарушений. Общественники осуществили 15797 выходов на патрулирование вверенных населенных пунктов. Несмотря на то, что сейчас 21 век, век роботов и компьютерных технологий, дружины, в том числе студенческие, обществу нужны, как и 60 лет назад», - отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.Добровольные народные дружины существуют с 1959 года, когда ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране».